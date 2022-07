Roma, incidente tra due auto e una moto sulla Cristoforo Colombo: un ferito grave

Grave incidente sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via di Acilia in direzione Roma, nelle prime ore di stamattina, venerdì 29 luglio. Due auto e uno scooter sono rimaste coinvolte nello scontro che ha paralizzato il traffico dall’incrocio tra l’Infernetto e Acilia. Un’auto si è ribaltata sulla carreggiata.

Incidente su via Cristoforo Colombo, interviene l’elisoccorso

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via di Acilia. Ad avere la peggio il centauro, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Il ferito, un uomo di 62 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di del San Camillo.

Sono intervenuti per i rilievi e la gestione del traffico gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale X Mare e del GPit (Gruppo intervento traffico). I caschi bianchi hanno provveduto alla riduzione della carreggiata in direzione Roma, per poter consentire i soccorsi e i rilievi.

Traffico paralizzato

Nell’incidente sono stati coinvolti una moto Honda NC750, una Suzuky Jimmy e una Volkswagen Touran. L’Honda e la Suzuky, che poi si è adagiata su un fianco, venivano dalla Colombo in direzione Roma, mentre la Touran veniva da Acilia, sempre verso Roma. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Altro incidente nella notte

Un altro grave incidente era avvenuto la notte scorsa, sempre sulla Cristoforo Colombo. Due auto, una Smart e un’Alfa Romeo Giulia, intorno all’una e un quarto, si sono scontrate al semaforo con via della Villa di Plinio, in direzione Roma.

Per estrarre uno dei feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I due conducenti sono rimasti feriti. L’automobilista alla guida dell’Alfa Romeo Giulia è stato ricoverato al Sant’Eugenio, ma non versa in pericolo di vita. La donna al volante della Smart in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia.