ROMA – Incidente mortale in via Boccea a Roma: la tragedia si è consumata all'alba di martedì 22 maggio, al civico 251 della trafficata via che dà il nome al quartiere Aurelio, proprio davanti all'ingresso del Forte Boccea. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti una moto e un taxi. Il 43enne in sella allo scooter Suzuki è morto sul colpo: si chiamava Salvador Roaldo Bernardo ed era di origini filippine. Il tassista, 46 anni, è rimasto ferito e trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Importanti le ripercussioni sul traffico: per consentire i rilievi, le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati si sono registrati rallentamenti fra il Grande Raccordo Anulare e largo Gregorio XIII, con traffico particolarmente intenso fra via Mattia Battistini e via Cardinale Oreglia in entrambe le direzioni di marcia.