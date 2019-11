ROMA – Incidente mortale nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre a Roma. La tragedia si è consumata intorno alle 2 in via Cassia all’incrocio con via Formellese. Due persone sono morte.

Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia locale del gruppo Monte Mario per i rilievi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti un’auto di grossa cilindrata, una Bmw 316, si è schiantata contro un pilone del viadotto. Morti sul colpo i due uomini a bordo, entrambi italiani, il conducente di 48 anni e il passeggero di 46.

Le salme, estratte dalle lamiere, sono ora a disposizione dell’aurorità giudiziaria e sono state portate al policlinico Gemelli. Sarà disposta un’autopsia per verificare lo stato del conducente nel momento in cui ha perso il controllo dell’auto.

Per i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza, via Cassia in direzione centro è rimasta chiusa fino alle 5 del mattino.

Fonte: Ansa