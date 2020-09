Due casi di Covid individuati all’istituto comprensivo Fratelli Bandiera di Piazza Bologna a Roma. Si tratterebbe di due insegnanti.

Due insegnanti dell’istituto Fratelli Bandiera, in zona piazza Bologna a Roma, sono risultate positive al Covid-19.

Secondo le prime informazioni, una delle insegnanti positive al Covid non aveva ancora preso servizio.

La Asl Roma 1 sta effettuando tutti gli accertamenti per valutare i contatti stretti delle due e procedere se necessario con la quarantena per i bimbi di una classe.

Positiva studentessa liceo di Maccarese

Una studentessa del liceo Leonardo da Vinci di Maccarese, nel comune di Fiumicino, risulta positiva al Covid.

A quanto si è appreso, come conferma il sindaco di Esterino Montino, la studentessa non ha mai frequentato in presenza lezioni in aula dall’inizio dell’anno scolastico poiché in didattica a distanza da casa.

“Sono in corso le indagini sui contatti stretti della studentessa del Leonardo Da Vinci da parte della Asl – commenta Montino -. La ragazza non è mai stata a scuola, però domenica scorsa ha partecipato ad una festa con alcuni compagni di scuola, che sono già stati messi in isolamento preventivo dalla Asl”.

Allo Spallanzani 117 pazienti positivi ricoverati, dimessi 720

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 117 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2.

Quindici pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 720. (fonte ANSA)