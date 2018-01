ROMA – Tragedia sfiorata sabato mattina in via Bissolati, dietro la centralissima e storica via Veneto a Roma. Una jeep dell’Esercito, per evitare una vettura che ha svoltato in via di San Basilio senza dare la precedenza, ha sbandato e urtato contro dei cartelloni pubblicitari. L’impatto ha fatto esplodere un pneumatico che ha reso la jeep ingovernabile: il mezzo è finito sul marciapiede, percorrendone svariati metri e abbattendo tre alberelli. Il mezzo procedeva a bassa velocità e in quel momento fortunatamente sul marciapiede non camminava nessuno.