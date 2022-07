Roma in fiamme, qualcuno sta dando fuoco alla Capitale? Trovati inneschi multipli

Il 27 giugno i roghi all’Aurelio. Lunedì quelli alla Balduina. Il sospetto ora è che ci sia qualcuno dietro gli incendi che in questi giorni stanno minacciando Roma. Tanto che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato di “inneschi multipli”.

Le parole del sindaco Gualtieri

“E’ un incendio molto preoccupante e vasto, con inneschi multipli, anche se ora ci saranno le indagini per verificare la possibile natura dolosa. In alcuni casi di incendi è già stata accertata la mano dolosa e questo è gravissimo e inaccettabile. In questo caso però ancora non lo sappiamo. E’ inaccettabile che ci sia chi in un momento così, con un caldo e condizioni che favoriscono gli incendi, si metta ad appiccarli. Auspico la massima severità e durezza nell’azione repressiva di chiunque abbia partecipato a creare questi incendi”. Qualcuno sta provando a dare fuoco a Roma?

La conta degli incendi

Sono 50 gli ettari di terreno che ieri tra la Pineta Sacchetti, il Pineto, la stazione Aurelia e Valle Aurelia sono andati in fumo. Qui l’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo quando le fiamme si sono alzate a Pineta Sacchetti. Il fumo ha e l’odore di bruciato si è poi diffuso in diverse zone fino a Prati e Parioli.

Ma altri incendi sono poi divampati anche nei pressi della Roma-Fiumicino, a Montespaccato, a Tor Marancia, a Valle Fiorita e anche a Sant’Angelo Romano.