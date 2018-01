ROMA – Belga, 39 anni, dall’aspetto insospettabile, lo scorso 20 dicembre era stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Roma in flagranza di reato mentre rubava una valigia ad un viaggiatore alla stazione Termini. Ma dopo le indagini della Polfer si è scoperto che quello era solo uno dei tanti furti commessi dall’uomo.

Gli stessi investigatori, indagando su altri furti avvenuti sia a Termini sia alla stazione Tiburtina, hanno accertato che lo stesso uomo era il responsabile di altri 38 episodi simili.

Il ladro entrava in stazione alle prime ore del mattino cercando di individuare quei bagagli che, per fattura o marca, potevano essere particolarmente “appetibili”; individuato il passeggero da depredare, lo seguiva discretamente fin quando, alla prima distrazione, gli rubava il bagaglio e si allontanava tra la folla come un normale viaggiatore.

Gli investigatori, grazie prevalentemente alla visione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza delle due stazioni, hanno attribuito al belga tutti questi furti, consentendo alla Procura di Roma di ottenere dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che gli stessi agenti hanno notificato all’uomo presso il carcere di “Regina Coeli” dove si trova per la condanna a seguito dell’arresto del 20 dicembre.