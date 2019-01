ROMA – Un romeno di 33 anni è morto durante un inseguimento della polizia nella notte tra lunedì e martedì a Roma. Tutto è nato quando una società di vigilanza ha segnalato il furto di un’auto con il satellitare. La macchina è stata intercettata ed è scattato l’inseguimento.

All’altezza di via Salvatore Rebecchini, in zona Magliana, il conducente ha perso il controllo della macchina finendo contro il marciapiede. Sceso, ha iniziato a scappare a piedi in un terreno di campagna, ma è caduto ed è finito in un dislivello sbattendo la testa.

Per l’uomo c’è stato poco da fare e le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate a causa della forte contusione alla testa dopo la caduta in quella che sembra essere una sorta di cunetta.