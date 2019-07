ROMA – Un uomo ha lanciato un blocco di tufo dal ponte pedonale sulla strada, prendendo in pieno un’auto che era ferma per il traffico. E’ accaduto intorno alle 11.30 del mattino del 23 luglio in via Leone XIII, nella zona Aurelia a Roma. I passeggeri del veicolo sono rimasti fortunatamente illesi.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo è salito sul ponte pedonale che collega villa Doria Pamphili e stando a quanto riferito da alcuni testimoni ha gettato un blocco di tufo sulle auto ferme per poi scappare. Il blocco ha preso in pieno un’Audi e subito è scattato l’allarme.

Il conducente della vettura è rimasto illeso ed è uscito subito dal mezzo in stato di shock. Sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano sull’accaduto e la macchina ha riportato danni al cofano e al parabrezza. (Fonte ANSA)