Roma, lancia lastra di marmo contro auto carabinieri: fermato 29enne

ROMA – E’ stato fermato nel pomeriggio di ieri, quindi martedì 28 aprile, un ragazzo che domenica notte si era dato alla fuga dopo aver scagliato dall’interno di Villa Pamphilj alcune lastre di marmo di una targa toponomastica contro un’auto dei carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale.

Auto impegnata nel monitoraggio di routine dell’area.

Il ragazzo fermato è un cittadino romeno di 29 anni anni, con numerosi precedenti, per il quale le ipotesi reato contestate sono quelle di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento del patrimonio storico artistico capitolino e porto abusivo di arma bianca, essendo stato trovato in possesso anche di un grosso coltello da cucina.

Nei confronti del giovane si è anche proceduto con la contestazione di violazioni amministrative, per il mancato rispetto delle norme che vietano l’ingresso nei parchi pubblici.

Per arrivare al fermo del ragazzo era stata avviata un’attività di ricerca in tutta la zona per individuare il giovane che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato rintracciato da una pattuglia della polizia locale sempre all’interno del parco.

I due militari dell’Arma che avevano subito l’aggressione hanno riconosciuto l’autore del lancio di sassi per il quale, congiuntamente, Arma e polizia locale, hanno proceduto poi con il fermo. (Fonte: Agi).