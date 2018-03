ROMA – Un tratto della via Laurentina, a Roma, è rimasto chiuso per oltre un’ora questa mattina, a partire dalle 9,10, per un plico sospetto.

Il plico era posizionato all’altezza del cimitero nei pressi del banchi dei fiorai. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato con artificieri e scientifica allertati da un passante. A quanto si è appreso, l’allarme è scattato per il ritrovamento in strada di una busta gialla di quelle imbottite usate per i pacchi postali.

Stando a quanto riferito nella busta vi erano alcuni rauti e qualche chiodo. La strada, dopo gli accertamenti di rito, è stata riaperta intorno alle 10.30. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Spinaceto della polizia di Stato.