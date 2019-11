Roma, lavori di illuminazione nella Galleria Giovanni XXIII: orari e giorni di chiusura

ROMA – Al via i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione e sostituzione dei quadri elettrici nel tratto tra via del Foro Italico e via Trionfale la Galleria Giovanni XXIII, che sarà quindi chiusa a partire dalle ore 21 di domani, venerdì 22 novembre.

L’intervento, eseguito da Acea-Areti e coordinato dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, va a completare le sostituzioni delle lampadine a Led già effettuate nel 2018 nella “canna nord” del sottovia. “Continuiamo a rendere più luminosa la galleria Giovanni XXIII – spiega l’assessore comunale alle Infrastrutture, Linda Meleo – con degli interventi specifici e adeguando i precedenti impianti alla nuova tecnologia a Led. Da quando è stata rinnovata l’illuminazione nel sottovia, abbiamo migliorato la visibilità per gli automobilisti che ora percorrono la galleria in sicurezza”.

I giorni e gli orari di chiusura

Le chiusure della Galleria avverranno – riferisce il Campidoglio – nei seguenti giorni: domani dalle ore 21; sabato 23 novembre chiusura per tutto il giorno; domenica 24 novembre riapertura dalle ore 9; venerdì 29 novembre dalle ore 21; sabato 30 novembre chiusura per tutto il giorno; domenica 1 dicembre riapertura dalle ore 9. Per i giorni del 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dicembre disposta la chiusura dalle ore 21 e riapertura il giorno successivo alle ore 6. Nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre, il 7, 8, 12, 15 e 22 dicembre non è prevista alcuna chiusura.

Fonte: AGI.