ROMA – Serata di paura a Roma, in viale Marconi, vicino al Gasometro. Sabato sera, 27 aprile, intorno alle 22 si sono sentite delle urla e molti abitanti si sono affacciati per capire cosa stesse succedendo. Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Facebook, ci sarebbe stata una violenta lite in strada tra un uomo e una donna.

L’uomo, riferiscono alcuni utenti, avrebbe prima inveito contro la donna e poi le avrebbe spaccato l’auto, colpendone i vetri. Alla fine la donna sarebbe stata salvata dall’intervento di alcune amiche accorse sul posto, che, secondo quanto riferito dagli utenti sul social, l’avrebbero portata via. Non è noto se del caso si siano occupate le forze dell’ordine. (Fonte: Facebook)