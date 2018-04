ROMA – Tre giorni di stop al consumo di alcol nelle strade del centro storico di Roma e nella zona attorno allo stadio Olimpico.

Questa una delle misure di sicurezza più severe che dovrebbe essere varata in occasione del match di ritorno di Champions Roma-Liverpool che si terrà mercoledì 2 maggio.

L’ipotesi è quella di un’ordinanza che vieterebbe dall’1 al 3 maggio la vendita, il trasporto e il consumo in strada di alcolici e bevande in contenitori di vetro. L’ordinanza potrebbe essere firmata già in giornata.