ROMA – Marito e moglie sono stati trovati morti nella loro casa in via Santi Cosma e Damiano a Roma il 21 giugno. I due coniugi di 74 e 77 anni da un giorno non rispondevano al telefono e a dare l’allarme è stato proprio un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Secondo una prima ricostruzione, i corpi di moglie e marito erano distesi sul letto della loro casa. All’arrivo dei sanitari del 118, della polizia e dei vigili del fuoco i due erano già morti, ma le cause del decesso sono ignote e le autorità non escludono alcuna ipotesi. (Fonte ANSA).