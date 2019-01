ROMA – Tanta paura e traffico in tilt sulla Flaminia, dove piovono massi e uno ha colpito un’auto in corsa. Per questo due squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute intorno alle 7,20 di giovedì 24 gennaio in via Flaminia al km 11,300, per il distacco dalla parete di un masso che ha colpito un’auto in transito verso la capitale.

La persona che era all’interno della vettura è stata portata in ospedale. In un primo momento la via Flaminia in direzione della capitale è rimasta parzialmente chiusa, con obblighi di deviazione per chi marciava lungo il viadotto Giubileo del 2000 in direzione centro città.

Poi dopo qualche ora c’è stata la riapertura della carreggiata interessata con le auto che marciano a senso unico alternato, su una sola corsia ci marcia. Tutto questo, come è facile immaginare soprattutto per chi vive a Roma, ha creato non pochi disagi al traffico.