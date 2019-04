ROMA – Maxi rissa tra gruppi della Curva Sud della Roma in viale della Primavera a Centocelle. Sabato sera, 30 marzo, verso mezzanotte, i gruppi Roma e i Fedayn si sono ritrovati in una birreria, feudo dei secondi, e se le sono date di santa ragione scatenando poi la guerriglia in strada. Come riferisce Il Messaggero, in una cinquantina si sono affrontati con bastoni, cinghie e caschi, senza risparmiarsi colpi.

Antonio Pietrosanti, consigliere Pd nel V Municipio, ha pubblicato su Facebook un post: “Maxi rissa ora a Centocelle, Viale della Primavera diventa un campo di battaglia. Volano sedie, bastoni, cinghie, danneggiate diverse autovetture parcheggiate davanti al Centro Commerciale Primavera. Panico tra i passanti. Al momento impegnati sul posto 40 agenti della Polizia di Stato”.

Una faida, secondo quanto aggiunge RomaToday, iniziata prima del derby, con la coreografia svelata, poi con alcuni disordini fuori da un bar di Casal Bertone avevano acceso la vigilia di Lazio e Roma e con una scazzottata in Curva Sud. La Polizia è al lavoro, le indagini proseguono senza escludere nessuna pista. (fonte Il Messaggero)