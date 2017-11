ROMA – Una enorme voragine, ampia circa 5 metri per 5, si è aperta al centro di via Ambrosini, in zona Montagnola, a Roma. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale per la viabilità. L’area è stata transennata e il traffico deviato.

Ancora da chiarire le cause del cedimento. La voragine si è aperta nei pressi di un bar: per evitare incidenti e prima dell’intervento dei vigili i gestori dell’esercizio commerciale hanno posto a protezione delle sedie creando una sorta di transennamento.

La buca misura circa cinque metri per tre, per un totale di circa 30 metri cubi di materiale. A fornire le dimensioni del cratere è il personale della Protezione Civile presente sul posto. L’ampio smottamento si è verificato nel mezzo di una intersezione, ma in una posizione che per fortuna ha un impatto limitato sul traffico.

Sotto terra si nota la colonna di scarico di un pozzetto fognario costruita in mattoni, che giunge fino a dodici metri di profondità. Ancora da chiarire le cause dello smottamento. I tecnici presenti sul posto non escludono, a una prima e sommaria analisi, infiltrazioni di acqua. Entro sera gli operai dovrebbero ricoprire l’ampia buca e riportare in sicurezza l’area che dovrebbe poi essere riaperta al traffico.