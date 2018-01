ROMA – Una voragine si è aperta all’improvviso in via Catania a Roma il 15 gennaio e una donna che stava passeggiando ci è caduta dentro. La donna, 77 anni, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni. La maxi buca si è aperta proprio vicino al margine del marciapiede, all’altezza di via Lomellina, con un diametro di qualche metro e una profondità di almeno due metro.

Il sito Today ha girato un video della maxi voragine e raccolto la testimonianza dei residenti, che sono rimasti senz’acqua. Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia locale sono intervenuti sul luogo di apertura della voragine, dove hanno soccorso la anziana ferita e hanno iniziato gli accertamenti del caso: