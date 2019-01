ROMA – Lunedì mattina infernale per i romani che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a lavoro. La linea A della metropolitana è stata ferma dall’inizio del servizio fino all’ora di pranzo per un guasto tecnico. Il disservizio ha interessato la tratta che va dalla fermata Ottaviano a Battistini, ma poco dopo lo stop è stato esteso anche alla tratta Termini-Ottaviano per consentire il proseguimento degli interventi tecnici di ripristino.

Alle 13.50 il transito dei treni è stato riattivato sull’intera linea A.

Inevitabili i disagi su tutta la linea con corse rallentate anche sulla restante tratta. Come spiegato sul profilo Twitter di InfoAtac era stato attivato un servizio bus navetta nella tratta da Termini a Battistini. Il servizio metro A è invece rimasto attivo da Termini a Battistini. Da Cornelia è possibile utilizzare anche la linea bus 490. Per raggiungere Valle Aurelia è inoltre utilizzabile linea ferroviaria FL3.

Queste le fermate dei bus sostitutivi: Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia. In via Baldo degli Ubaldi all’altezza delle uscite delle stazioni; a Cipro in via Angelo Emo; a Ottaviano in viale Giulio Cesare, uscita stazione.

I disagi dovuti al guasto si sono sommati a quelli dovuti ad uno sciopero di quattro ore indetto dal trasporto pubblico locale in tutta Italia. A Roma non scioperano i lavoratori di Atac, già fermi lo scorso 17 gennaio. Scioperano però i lavoratori di Cotral, che gestisce i collegamenti tra le periferie e il centro della Capitale. Lo sciopero era previsto dalle 8:30 alle 12:30.