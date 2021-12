Un uomo è morto investito dalla metro nella stazione Circo Massimo della linea B a Roma: è accaduto intorno alle 8 di mercoledì mattina. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Si ipotizza il suicidio. Sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del convoglio che viaggiava in direzione Termini. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

L’uomo morto e la metro B bloccata a Roma

Il macchinista dell’Atac, ascoltato dalla polizia subito dopo i fatti, ha raccontato di aver visto la persona lanciarsi sui binari e di aver provato una frenata d’emergenza. Atac, per permettere i rilievi della polizia Scientifica, ha bloccato la Metro B attivando il servizio bus tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio in entrambi i sensi di marcia.