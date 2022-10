Pioggia e stop della metro. Mattinata di caos per il traffico e il trasporto pubblico nella Capitale. Il servizio della metro B1 di Roma, nella tratta tra le fermate Bologna-Ionio, è stato interrotto per tre ore, intorno alle 6:30 della mattina di oggi, giovedì 13 ottobre, per verifiche sulla linea di contatto dei treni.

Roma, tre ore di stop della Metro B1, traffico in tilt

Il servizio è stato ripreso intorno alle 9,40 dopo che Atac aveva attivato i controlli e le navette bus sostitutive.

A quanto si apprende i tecnici hanno lavorato per completare nel minor tempo possibile le verifiche sulla linea mentre è rimasto regolare il resto del servizio della linea B, nella tratta Rebibbia-Laurentina.

L’intervento è stato ultimato per le 9,15 e per le 9,45 la Linea B1 ha ripreso la circolazione. “Abbiamo riaperto le stazioni e riattivato la circolazione sull’intera linea e per tutte le destinazioni “, scrive Atac su Twitter.

I commenti sul web: “Vergognatevi”, “mobilità pubblica da inferno”

La metro ferma per oltre tre ore, con i rallentamenti degli autobus a causa del traffico dovuto alla pioggia, hanno portato a diversi commenti sui social con scritto “vergognatevi”. Un’utente, sotto il post di Atac sui bus sostitutivi, ha aggiunto : “Vabbè, la navetta…attesa una vita, arriva quando la fermata è affollata e tira dritto, le dobbiamo correre appresso per abbrancarla. Vi scusate per il disagio? Ma fateci il piacere, fateci…”.

Anna, sempre in risposta ad Atac, taggando il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, scrive: “Mobilità pubblica da inferno. Dimostrazione che si può peggiorare ciò che è già pessimo. Da denuncia alla corte dei diritti umani: bus sostitutivi B1 carri bestiame e treni metro B scarsi. Davvero è questa la vostra idea di città?”.

Forse dovresti anche sapere che…