ROMA – Riapre domani, martedì 4 febbraio, la stazione metro di Barberini. Ma solo parzialmente, cioè solo in uscita. La stazione, una delle più funzionali per raggiungere il centro di Roma, è stata chiusa dalla scorsa primavera per la revisione delle scale mobili. “Troppo un anno di lavoro, ma la sicurezza viene prima”, ha commentato la sindaca Virginia Raggi.

“Le autorità competenti – si legge in una nota Atac – a valle dell’esito positivo dei collaudi previsti alle scale mobili della stazione metro A di Barberini, hanno autorizzato la riattivazione dell’ultimo impianto. Di conseguenza domani, 4 febbraio, la stazione Barberini verrà riaperta in uscita da inizio servizio, alle ore 5.30”.

“Avremmo voluto far prima perché un anno di lavori per riaprire una fermata della metropolitana è davvero troppo – ha fatto sapere sulla sua pagina Facebook la sindaca Raggi – Mi riferisco, in particolare, all’attesa dei commercianti di piazza Barberini e dei tanti viaggiatori di una delle stazioni più importanti e centrali di Roma. Ma la sicurezza viene prima”.

“Dopo le immagini delle scale mobili accartocciate della fermata Repubblica, sempre sulla linea A della metro, è apparso evidente che un controllo approfondito, mai fatto prima, su tutte le strutture delle metropolitane di Roma fosse più che mai necessario. In questi mesi abbiamo messo al lavoro i tecnici per rendere sicure le stazioni”, aggiunge.

Non dello stesso avviso è il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. “Una metropolitana chiusa per lavori per ben 10 mesi, come quella di Barberini nel pieno centro di Roma, che riapre ma solo in uscita, credo che sia un record mondiale”, ha sottolineato.

“La sindaca Raggi evidentemente non teme ironie. Questo purtroppo rende la misura di come sia ridotta la Capitale con l’attuale amministrazione”, ha aggiunto postando su Fb una foto della fermata della metro.

Fonte: Ansa