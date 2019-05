ROMA – Dopo mesi di chiusura per problemi di sicurezza delle scale mobili, la metro Spagna della linea A di Roma potrà riaprire. Il ministero dei Trasporti ha dato l’ok alla riapertura all’Atac dopo aver verificato gli impianti.

Il 7 maggio l’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha completato le prove su tutti gli impianti di scale mobili della stazione della metropolitana di Roma Spagna con esito positivo. Ad annunciare il rapporto è stato il ministero in una nota, in cui si legge: “Atac può riaprire la stazione in questione”.

La chiusura della fermata Spagna fu annunciata il 23 marzo dopo il sequestro disposto dalla magistratura dell’attigua stazione Barberini in seguito ad un incidente su una scala mobile: a quel punto il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna decise di inibire all’uso le scale mobili di questa stazione (della stessa tipologia di quelle presenti a Barberini) per svolgere dei controlli. Questo rese necessario chiudere la fermata, che non dispone di altre vie di accesso in banchina.