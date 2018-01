ROMA – Metropolitana chiusa a Roma sabato 27 e domenica 28 gennaio per permettere i collaudi da parte dell’impresa che sta realizzando la linea C.

Stanno infatti entrando ormai nella fase finale i controlli tecnici sulla linea C per consentire l’attivazione della tratta tra le stazioni Lodi e San Giovanni e l’apertura del nodo di interscambio tra metro A e metro C. Nel fine settimana, quindi, i treni saranno sostituiti da bus.

Come spiega Atac sul suo sito, il servizio bus sostitutivo della metro C si svolgerà con le consuete modalità che prevedono l’attivazione di due linee tra San Giovanni e Parco di Centocelle e tra San Giovanni e Pantano, MC2 e MC5:

la linea bus MC2 collega le stazioni Lodi e San Giovanni a Parco di Centocelle con fermate alle stazioni Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti;

la linea MC5 collega le stazioni San Giovanni e Lodi alla stazione Pigneto e a tutte le stazioni tra Parco di Centocelle e Pantano. Effettua fermata anche in via Casilina tra Pigneto e Parco di Centocelle, sullo stesso percorso della linea 105.

Tutte le informazioni, come di consueto, saranno disponibili sui sito www.atac.roma.it; muoversiaroma.it, sui profili Twitter @infoatac e @muoversiaroma; sul profilo broadcast Telegram InfoAtac, nelle stazioni metro A, B, C; sui display delle stazioni delle ferrovie Roma-Viterbo e Roma-Lido e a bordo dei treni della metro C.