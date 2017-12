ROMA – Una bottiglia molotov è stata lanciata venerdì sera, 15 dicembre, davanti al commissariato Prati, a Roma. A tirarla sarebbe stata una persona con il volto coperto da casco a bordo di uno scooter. Non ci sono feriti. E’ rimasta danneggiato solo la parte anteriore un vecchio furgone della polizia parcheggiato nell’area di sosta davanti al commissariato. Sono in corso indagini per risalire al responsabile.

Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Prati e della Digos. Il responsabile dopo aver lanciato la molotov è scappato a bordo dello scooter. Al vaglio le registrazioni delle telecamere. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

L’episodio avviene a pochi giorni di distanza dall’esplosione di un ordigno rudimentale davanti alla stazione dei carabinieri San Giovanni. Un gesto rivendicato qualche ora più tardi dagli anarchici.