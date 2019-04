Roma, nella notte molotov contro circolo della Lega a Prati

ROMA – Una molotov è stata lanciata la notte scorsa, intorno alla mezzanotte circa, contro la cancellata del circolo Lega capitale di via Alessandro Farnese, in zona Prati a Roma. La bottiglia è esplosa ma le fiamme si sono subito spente per la pioggia. A dare l’allarme una chiamata al 112. Non risultano danni particolari o persone ferite. Sull’episodio indaga la Digos.

“Non è la prima volta che le nostre sedi sono oggetto di atti intimidatori – commenta Maurizio Politi, capogruppo leghista in Assemblea Capitolina -. Nel caso specifico, la sede è da me utilizzata anche per incontri con associazioni e professionisti che ogni giorno si avvicinano a noi per contribuire al ad progetto di rilancio della città. Se pensano di fermare le tante brave persone che credono ad un’Italia migliore, hanno veramente sbagliato obiettivo. Noi rimaniamo qui, come sempre a volto scoperto e soprattutto di giorno”.

“Voglio esprimere piena solidarietà e totale vicinanza agli amici della Lega, la cui sede romana di via Alessandro Farnese è stata oggetto di un atto intimidatorio”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi. “Si tratta di un episodio vile e assolutamente ingiustificabile – aggiunge – Condanniamo con fermezza il gesto nell’auspicio che gli inquirenti possano fare immediata chiarezza sul preoccupante accaduto”. Fonte: Ansa.