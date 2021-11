Roma, morto operaio dopo caduta da un’impalcatura di un palazzo in piazzale Gregorio VII (foto ANSA)

Tragedia sul lavoro a Roma dove un operaio è morto dopo una caduta da un’impalcatura in un palazzo in piazzale Gregorio VII, in zona San Pietro.

Roma, operaio morto in piazzale Gregorio VII

Dalle prime informazioni, sembra che l’operaio stesse lavoravando su un’impalcatura esterna a un palazzo all’altezza del secondo piano quando è precipitato giù. Sul posto 118 e polizia. La vittima, un cittadino romeno di 41 anni è deceduto sul colpo.

La vittima è morta sul colpo

E’ successo intorno alle 12 di oggi, lunedì 8 novembre, all’altezza di via Cavalleggeri. E’ qui che l’operaio è caduto da un’impalcatura ed è morto: inutili i tentativi di soccorrerlo, non c’è stato nulla da fare. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia: ora spetta a loro fare chiarezza sulla dinamica, capire cosa sia successo e ricostruire quei terribili momenti prima della tragedia. La salma del 41enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.