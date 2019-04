ROMA – Incidente mortale questa notte, 29 aprile, in via Ostiense, all’altezza di Ostia Antica. Nell’impatto frontale sono stati coinvolti un’auto e un furgone. A perdere la vita Roberto Ribeca, 72 anni, in passato presidente della XIII Circoscrizione. A bordo del furgone un cittadino romeno di 43 anni, presumibilmente in stato di ebbrezza, come hanno accertato i sanitari intervenuti sul posto. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. La strada è stata chiusa fino alle 7 stamattina in entrambe le direzioni.

L’ex amministratore locale, riporta Il Messaggero, è morto a distanza di appena due settimane dalla perdita della moglie Caterina, lascia due figli. Un passato da insegnate di scienze e matematica e il suo impegno in politica che lo portò a essere eletto presidente di circoscrizione negli anni ’80. Da allora una figura costante nel mondo dell’attivismo sul territorio, fino a fondare pochi anni fa il “Circolo Berlinguer”, un coordinamento di associazioni per promuovere la cultura in un territorio che si imponeva alle cronache per malaffare e mafia. (fonte ANSA)