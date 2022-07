Tragedia a Santa Severa, sul litorale romano. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, un bimbo di 2 anni e mezzo è morto mentre faceva il bagno davanti allo stabilimento Nuova Oasi sul lungomare Pyrgi.

Bimbo di 2 anni e mezzo morto annegato a Santa Severa

Un nuovo dramma in spiaggia. Questa volta la vittima è un bimbo di due anni è mezzo che è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo è annegato nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento “Nuova Oasi” sul lungomare Pyrgi. Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi: i medici hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sotto choc i genitori e i bagnanti che hanno assistito alla scena. Indagano i carabinieri.

Le prime ipotesi

Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava allo stabilimento balneare Nuova Oasi. Per ragioni ancora tutte da ricostruire, il piccolo si è spinto in acqua da solo. Potrebbe essersi allontanato dall’ombrellone in un attimo di distrazione del parente con cui si trovava. Il piccolo ha ingerito acqua, inalandola anche nei polmoni, ed è annegato. A nulla è servito l’intervento dei bagnanti che lo hanno tirato fuori dal mare e hanno cercato di salvarlo. Il personale del 118, subito arrivato sul posto, ha cercato di rianimare il bimbo. Ma per lui non c‘è stato nulla da fare.