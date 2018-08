ROMA – Per scongiurare il rischio di nuovi roghi sulla costa romana, il Comune amministrato da Virginia Raggi arruola i bovini anti-incendio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nel piano approntato al Campidoglio, segnala Il Messaggero, si può leggere che “l’intervento meno impattante” da mettere in campo è “l’impiego del bestiame con carico controllato”.

Il pascolo di mucche, da latte o da carne, “riesce a mantenere costanti le caratteristiche distintive dell’habitat”, funziona meglio cioè della semplice tosatura dell’erba. E la manodopera, cioè i placidi bovini, sono già sul posto, pronti a dare una zampa.

Ne Comune più animal-friendly d’Italia, le mucche non sono sole: ci sono pecore giardiniere, le api che controllano i livelli di smog, le rondini mangia-zanzare. Una vera Arca di Noè, ma senza diluvio.