Roma, nella notte clochard muore per colpa del freddo al Divino Amore. E’ il quarto soltanto negli ultimi giorni

Un clochard è stato trovato morto nella mattinata di oggi, sabato 12 marzo, nei Giardini della Casa del Pellegrino, nel complesso del Santuario della Madonna del Divino Amore all’estrema periferia di Roma. Si tratta del quarto senzatetto morto per freddo e stenti negli ultimi giorni a Roma e il nono dall’inizio dell’anno.

Le prime notizie

L’uomo, circa 50 anni e di origine africana, senza fissa dimora era privo di documenti. Sono intervenuti i Carabinieri di Pomezia e non hanno riscontrato alcun segno di violenza sul corpo. Avrebbe passato la notte all’aperto bevendo alcolici. A causarne la morte, forse per arresto cardiaco, con ogni probabilità il forte freddo. La salma è stata messa a disposizione per eventuali controlli dall’autorità giudiziaria.

Il comunicato dell’associazione Nonna Roma.

“Siamo di fronte ad una strage causata dal drastico abbassamento delle temperature e da risposte di accoglienza ancora largamente insufficienti. In pochi mesi sono notevolmente cresciuti i posti letto per i senza dimora nella Capitale preposti dal Comune ma servono soluzioni strutturali e di lungo periodo. Intanto però serve fare il possibile per fermare questa strage. Torniamo a chiedere all’Assessore al Sociale Barbara Funari di aprire immediatamente le stazioni della metropolitana, allestire delle tensostrutture riscaldate o altri straordinari interventi per evitare altre morti”, commenta l’associazione Nonna Roma.