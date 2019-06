ROMA – Una neonata di tre mesi è stata trovata morta in una casa in via Muzio Scevola, in zona Tuscolana, a Roma. Sono stati i suoi genitori, originari del Bangladesh, a chiamare i soccorsi. I due hanno detto alla polizia di aver trovato la bimba nel letto priva di sensi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia scientifica e il medico legale, che stanno svolgendo accertamenti per stabilire le cause della morte.

Tra le ipotesi al vaglio anche la possibilità che la bimba sia morta per cause naturali. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza al momento una morte in culla. (Fonti: Agi, Ansa)