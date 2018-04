ROMA – Per trent’anni ha vissuto con il nome di un altro uomo, quello dell’ex cognato, a cui sono arrivate le multe e persino i problemi legati al matrimonio e alla figlia.

L’uomo, un cinquantenne, è stato alla fine scoperto e mandato a giudizio con l’accusa di furto d’identità. Secondo quanto racconta il Messaggero,

Con questo nome convolò anche a nozze con una donna finlandese. E questo è stato il cognome che diede alla figlia. Così, prosegue il racconto del quotidiano romano,

il suo alter ego si è ritrovato senza volerlo bigamo e con prole a carico. A fare le spese della vita a scrocco, la vittima ovviamente, assillata per anni, anzi decenni, innanzitutto da multe. Perché il signor Fasani, ora irreperibile, non amava viaggiare in treno e in pullman pagando i biglietti e ogni volta che veniva pizzicato si prodigava a dire: “Mi chiamo G.A., scusatemi non ho documenti nel portafoglio”.