Era positivo al Covid e avrebbero dovuto essere nella sua casa di Roma, invece era per strada e in auto. Per questo ha forzato il posto di blocco, tentanto di investire un poliziotto. Non voleva che scoprissero che lui in quella macchina (e per strada) non avrebbe potuto esserci.

Roma, forza posto di blocco e tenta di investire un poliziotto

Non si è fermato ad un posto di blocco in piazza della Repubblica nel centro di Roma ed è stato fermato dagli agenti della polizia dei commissariati Esquilino e Viminale al termine di un inseguimento. Protagonista un 51enne italiano arrestato ieri per lesioni e resistenza perché ha tentato, nella rocambolesca fuga, anche di investire un agente.

Il conducente era positivo al Covid e non poteva essere per strada

Dagli accertamenti è risultato che l’uomo doveva trovarsi in casa in quanto positivo al Covid. Per lui è quindi scattata anche la denuncia per mancata osservazione della quarantena.