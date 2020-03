Roma, nonno salva da aggressione la nuora e la nipote: arrestato figlio 29enne

ROMA – A Pietralata, quindi siamo a Roma, un anziano è stato minacciato con un coltello dal figlio, mentre cercava di difendere la nuora e la nipote da una sua aggressione.

L’aggressore, un ventinovenne originario del Perù, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. La discussione, secondo le prime informazioni, sarebbe nata per futili motivi.

“Per cause non note – come ricostruisce FanPage – probabilmente per una discussione scaturita per futili motivi, l’uomo ha aggredito la moglie trentaquattrenne davanti alla figlia minorenne. L’ha insultata e l’ha picchiata, prendendola a calci e pugni”.

Come detto non sono chiari i motivi, pur futili, all’origine della discussione.

Fortunatamente però l’intervento della polizia che, dopo averlo fermato, hanno arrestato il ventinovenne:

“Ad intervenire in soccorso della donna e della bimba – racconta ancora FanPage – il padre anziano, che ha cercato in tutti i modi di bloccarlo e allontanarlo da loro. Ma il ventinovenne, preso dalla collera, si è divincolato facilmente dalla sua stretta e, afferrato un coltello, lo ha minacciato puntandoglielo contro. Sono stati momenti di grande concitazione e paura, prima dell’intervento degli uomini della Polizia di Stato”.

Fonte: FanPage.