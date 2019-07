ROMA – Carabiniere ucciso a coltellate a Roma. E’ successo nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio, poco dopo le 3, in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Il militare è stato assalito mentre era in servizio. Si chiamava Mario Cerciello Rega e aveva 35 anni: stando alle prime informazioni sarebbe stato colpito da un uomo, si ipotizza nord africano, da lui fermato insieme ad un altro connazionale perché sospettati di furto ed estorsione. I due africani sono ora in fuga: sono alti circa 1 metro e ottanta, indossano una felpa nera, l’altro viola, uno dei due ha i capelli mesciati.

I carabinieri sono a caccia delle immagini di video sorveglianza che possono aver ripreso la fuga dei sospetti. Stanno scandagliando le telecamere degli stabili da Prati fino a Trastevere.

Secondo quanto si apprende, ieri sera il vicebrigadiere stava svolgendo servizio nei pressi di piazza Cavour, a seguito di un furto operato ai danni di una donna. Il carabiniere è intervenuto per fermare i due cittadini africani che trasportavano una borsa sospetta. Al momento dell’arresto, uno di questi, avrebbe estratto un coltello e colpito a morte il carabiniere con 7 coltellate. Inutile la corsa d’urgenza al vicino ospedale Santo Spirito: per il militare non c’è stato nulla da fare.

Immediata la reazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Caccia all’uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa”.

Cordoglio è stato espresso anche dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta: “Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all’Arma dei Carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto”.