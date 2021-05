Roma, omicidio in via Liburni a San Lorenzo: uomo ucciso a coltellate in casa, figlio grave (FOTO ANSA)

Omicidio a Roma, in via Liburni in zona San Lorenzo dove un uomo è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue e il figlio gravemente ferito. Proprio il giovane è stato trovato nel bagno ferito, semi incosciente, con il coltello in mano. Sul posto la polizia che indaga sull’accaduto. La vittima aveva 53 anni e il figlio 18 anni.

Aggiornamento articolo ore 18:43.

Omicidio a San Lorenzo (Roma): 53enne trovato morto in casa

A dare l’allarme alcuni vicini che hanno sentito le urla provenire dall’abitazione e hanno allertato il 112. L’uomo è stato trovato in un lago di sangue disteso nel corridoio. Il corpo, alla prima ispezione dei poliziotti e del medico legale, presentava evidenti ferite d’arma da taglio.

In un’altra stanza dell’appartamento, nel bagno, il figlio 18enne, anche lui ferito, sanguinante, in stato di semi incoscienza e con in mano un coltello. Il giovane, stabilizzato, è stato portato con urgenza al policlinico Umberto I. Al momento l’ipotesi più probabile secondo gli investigatori è quella di una lite familiare finita in tragedia.