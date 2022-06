Incidente mortale sul lavoro a Roma. La mattina intorno alle 9.15 di oggi, giovedì 30 giugno, un operaio è caduto, morendo sul colpo, da un ponteggio in via Boncompagni al civico 71, non lontano da via Veneto.

Roma, operai cade da un ponteggio in via Boncompagni e muore

L’uomo aveva 49 anni. E’ caduto dalla struttura per ragioni ancora da accertare. A nulla è servito l’intervento degli operatori del 118. Sul posto anche gli agenti di Polizia dei commissariati Castro Pretorio e Trevi che stanno effettuando le prime verifiche.

L’uomo stava lavorando ad una demolizione

L’operaio stava lavorando alla demolizione del palazzo a circa due metri di altezza. È caduto e probabilmente ha sbattuto la testa contro un attrezzo da cantiere posato in terra prima di finire sull’asfalto. Stava lavorando per una ristrutturazione edilizia di un complesso immobiliare. I lavori si sarebbero dovuti concludere a fine luglio.

Sono ora in corso le verifiche per stabilire eventuali responsabilità da parte della ditta, per capire se l’operaio fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza.