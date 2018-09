ROMA – Una piccola libreria indipendente, specializzata in libri di lingua inglese, di via del Governo Vecchio a Roma, in pieno centro storico a due passi da Piazza Navona, è stata chiusa per 5 giorni per ordine del primo Municipio. Motivo, l’esposizione senza permesso dei libri all’esterno, sulla strada. La libreria Otherwise “occupava lo spazio antistante l’esercizio con espositori di merce varia per mq 4,5” senza la relativa concessione, si legge nel provvedimento.

Alessandro Alessandroni, il gestore della libreria americana, non contesta il contenuto formale del provvedimento i chiusura. Tuttavia, e al netto di uno zelo che sembra degno di miglior causa visto che è diretto a una delle poche librerie sopravvissute in città, c’è un problema di non poco conto. Anche avesse voluto, il titoalre della libreria quel permesso non avrebbe potuto chiederlo, non è previsto.

La facoltà di concedere la licenza di esporre all’esterno è riservata solo agli esercizi di somministrazione, bar e ristoranti per capirci. Negli ultimi anni la città ha visto la scomparsa di 60 librerie, strangolate dall’aumento degli affitti e da una domanda che langue.