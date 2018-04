ROMA – Papa Francesco battezza il nigeriano eroe che sventò una rapina a Roma, nel quartiere di Centocelle. A fargli da padrino il maggiore dei carabinieri Nunzio Carbone.

A ottobre l’uomo bloccò un rapinatore, tuttora in carcere, fuori da un supermercato a Centocelle. Sabato sera Papa Francesco lo ha quindi battezzato durante la Veglia pasquale a San Pietro. Padrino il maggiore dei carabinieri Nunzio Carbone che quel giorno di sei mesi fa intervenne per arrestare il bandito e che ha poi preso a cuore la vicenda di John Ogah, nigeriano di 34 anni, al quale per meriti di giustizia il questore Guido Marino ha concesso il permesso di soggiorno su richiesta del comando provinciale dei carabinieri.

Come ricorda Rinaldo Frignani per Il Corriere della Sera:

Una storia a lieto fine per il rifugiato giunto in Italia due anni fa su un barcone e trasferito in un centro d’accoglienza vicino ad Ancona dal quale si era allontanato in cerca di miglior fortuna a Roma. Qui John aiutava i clienti del supermercato a caricare la spesa in auto ma una mattina d’inizio ottobre riuscì a fermare un rapinatore facendolo anche cadere dal motorino. Già da quel momento la vita di John è cambiata ed è ulteriormente migliorata a dicembre quando è entrato nella sede della Croce rossa di via Ramazzini, a Monteverde, dove è stato assunto nel Centro gestione emergenze. Il ragazzo vive all’interno del complesso, in attesa di trovare una sistemazione in proprio. Nel frattempo si occupa di mantenere in perfetta efficienza strumenti e veicoli che vengono utilizzati in caso di emergenze, come terremoti, alluvioni e altro. Ma sabato sera a San Pietro lui e l’ufficiale dell’Arma che lo ha sempre assistito saranno una delle otto coppie che parteciperanno al battesimo con Papa Francesco.