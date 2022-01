Roma, passeggero senza Super Green Pass: prima multa (400 euro) sul bus

A Roma è stata staccata la prima multa per un passeggero di un autobus trovato sprovvisto di Super Green pass. L’uomo di 39 anni è stato fermato alla stazione Roma Termini ed è stato sanzionato dalla polizia locale di Roma Capitale, alle prese con i controlli già dall’alba.

La multa di 400 euro

La sanzione ammonta a 400 euro, ridotta a 280 se pagata entro due giorni. Al fianco degli agenti della polizia locale c’è anche il personale dell’Atac, impegnato per i controlli dei biglietti, delle mascherine Ffp2 e del Super Green Pass insieme con le forze dell’ordine. Complessivamente i controllori della municipalizzata in campo sono 250.

I controlli nelle Rsa: 20% irregolari per inosservanza delle misure anti-Covid o carenze igieniche e strutturali

Ben 536 strutture assistenziali ispezionate, di cui 107, pari al 20%, risultate irregolari per inosservanza delle misure anti-Covid o carenze igieniche e strutturali. In particolare, 42 sono state le violazioni per il mancato possesso del green pass e della vaccinazione da parte del personale medico, infermieristico e assistenziale. Mentre 16 sono state le sanzioni per mancato uso di dispositivi protettivi o assenza di informazioni anti-contagio esposte. Questo il bilancio di una serie di verifiche condotte dai Carabinieri NAS durante le festività, presso Rsa, case di riposo per anziani e case famiglia.