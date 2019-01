ROMA – Tragico incidente all’ospedale San Filippo Neri, a Roma. Un paziente è morto nella notte tra giovedì e venerdì 25 gennaio a causa dell’incendio divampato nel suo letto dopo che si era addormentato con la sigaretta accesa.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia. Da una primissima ricostruzione riportata dal quotidiano il Messaggero sembrerebbe che l’uomo, un malato terminale in ossigenoterapia, stesse fumando quando la sigaretta è caduta sul materasso, facendo esplodere l’incendio. Le fiamme sono state subito spente, ma per il paziente era comunque troppo tardi.

Da una prima analisi il corpo presenterebbe solo due bruciature. Non si esclude quindi nemmeno che l’uomo sia deceduto per cause naturali mentre fumava e che la sigaretta gli sia caduta di mano dando fuoco al letto.

Non si tratta del primo episodio del genere. Già in passato si sono registrati diversi casi di pazienti morti accidentalmente dopo essersi addormentati con la sigaretta accesa a letto. Uno degli ultimi casi è avvenuto proprio a Roma, all’ospedale Spallanzani, lo scorso dicembre. Un rogo che ha causato anche l’evacuazione dell’intero reparto del nosocomio a causa dei danni provocati dalle fiamme.