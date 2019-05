ROMA – Perde il controllo del camion betoniera, finisce contro alcune auto e investe un passante. Tutto è successo in via Casilina nei pressi del policlinico Casilino a Roma.

Sono quattro al momento i feriti trasportati dal 118 in ospedale. Tra loro anche il conducente del mezzo che, secondo le prime informazioni, avrebbe accusato un malore al volante. Si tratta di un romano di 48 anni. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita. Il 118 è ancora sul posto con due ambulanze. Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO