ROMA – Perde il controllo dell’auto, forse a causa della strada bagnata, e investe cinque pedoni, un’intera famiglia di cittadini polacchi, in via della Conciliazione, all’angolo con via della Trasportina, a pochi metro da San Pietro. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 19 settembre. Alla guida dell’auto, ha accertato la Polizia, c’era un italiano, che era sobrio e che si è fermato subito dopo l’incidente. Secondo i testimoni l’auto viaggiava a velocità moderata. L’allarme è stato dato al Nue 112 di Roma che ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell’ordine. Dalle primissime informazioni sembra ci siano quattro feriti di cui due bambini.

Sul posto polizia e polizia municipale. Secondo quanto si è appreso, l’auto ha centrato un’intera famiglia di cittadini polacchi che si trovava sul marciapiede: padre, madre e tre figli di 13, 10 e 5 anni. Nell’incidente la macchina è finita anche contro il semaforo all’incrocio con via Traspontina. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.