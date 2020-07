Roma, perde il controllo del monopattino e cade: grave 83enne

A Roma un 83enne perde il controllo del monopattino, per cause ancora da chiarire, e cade per terra: è grave.

Perde il controllo del monopattino e cade per terra. Tutto è avvenuto al Pincio. L’83enne, ricoverato all’Umberto I, a Roma, è ora in gravi condizioni ma non in pericolo di morte.

A raccontare la storia è Roma Today.

“L’incidente è avvenuto due sere fa sotto gli occhi di diversi testimoni. Sul posto il personale medico del 118, che ha trasportato l’anziano in codice rosso all’Umberto I, e la polizia locale di Roma Capitale che con il Gruppo Trevi ha iniziato le prime indagini dopo aver eseguito i rilievi scientifici”.

Secondo le prime ricostruzioni “non ci sarebbe stata una buca o una voragine su quel tratto di strada a far perdere all’anziano 83enne il controllo del monopattino. Non è escluso, invece, che possa essere stato presente un avvallamento stradale”.

Al vaglio, continua Roma Today, “c’è anche la velocità del mezzo. Secondo i testimoni ascoltati dai vigili, l’uomo sembrava viaggiasse ad una velocità sostenuta ecco perché il monopattino, privato e non uno di quelli in sharing, potrebbe essere stato addirittura modificato.

Sequestrata anche una piccola telecamera Go Pro che l’uomo teneva sul manubrio per filmare la sua “passeggiata” in monopattino”. (Fonte: Roma Today).