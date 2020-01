Blitz dice

Harry e Meghan, comunicato della Regina, restituiranno i soldi dei contribuenti britannici spesi per ristrutturazione del cottage dove vivono e vivranno quando in Gran Bretagna. Cioè 2,4 milioni di sterline, 3 di euro solo per ristrutturare. Una casetta e poi in Gran Bretagna gli imbianchini polacchi costano cari, ci hanno fatto una Brexit.