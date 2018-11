ROMA – Violenza in pubblico a Roma, dove un uomo ha picchiato la moglie in strada davanti al figlio minorenne. Ma l’uomo è stato arrestato dalla polizia locale alla periferia di Roma.

E’ accaduto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 novembre, quando una pattuglia del Gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), durante un servizio di controllo in zona Torre Gaia, ha notato una colluttazione tra alcune persone. Gli agenti hanno bloccato un trentanovenne moldavo e si sono presi cura della moglie di 31 anni e del figlio.

La vittima, visibilmente spaventata, è stata portata in ospedale con contusioni e altri segni di percosse, ha presentato denuncia nei confronti del marito, raccontando che non era la prima volta che accadevano fatti di questo tipo e che a volte, come in questo caso, le violenze avvenivano davanti al figlio minore.