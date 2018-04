ROMA – Prima lo hanno insultato per i vestiti che indossava, poi il branco di ragazzini dei Parioli lo ha accerchiato e un di loro lo ha picchiato, a testata e pugni. L’aggressione è avvenuta lo scorso ottobre a Roma nel quartiere Parioli, ma solo ora un ragazzo è stato arrestato al termine delle indagini su ordine del Tribunale per i minorenni.

Il ragazzino che vive in periferia si trovava nel quartiere “bene” di Roma, quando un gruppo di ragazzi lo ha circondato e ha iniziato a prenderlo in giro. “Ma come ti vesti?”, gli hanno detto prima che uno dei ragazzini in piazza delle Muse lo picchiasse.

Dopo una lunga indagine, gli investigatori hanno individuato l’aggressore del ragazzino e hanno ricostruito cosa è accaduto quella sera: prima il pretesto dei vestiti indossati per offenderlo, poi una testata e i pugni che hanno procurato al ragazzo gravi lesioni. Il minorenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I carabinieri sono riusciti anche ad accertare che l’aggressore ha agito “sotto protezione” di alcuni amici che accerchiarono la vittima. L’arrestato si trova ora in una comunità, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.