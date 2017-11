ROMA – Un poliziotto si è schiantato contro un albero in via delle Terme di Caracalla ed è morto. Si è schiantato dopo aver perso il controllo della sua macchina.

E’ morto così, l’altra notte, un funzionario di polizia, Santo Antignani, di 59 anni. L’incidente è avvenuto in via delle Terme di Caracalla, all’altezza di un vivaio. Quando sono giunti i soccorsi per il poliziotto non c’era più nulla da fare, l’uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i vigili urbani.